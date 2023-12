Ten Hag e il futuro: "Non voglio distrazioni. Hojlund, mi fido di lui"

Erik Ten Hag ha parlato alla vigilia di Nottingham Forest-Manchester United in attesa di parlare con Jim Ratcliffe, che ha acquisito il venticinque per cento delle quote del club britannico, e di conoscere il suo destino sulla panchina dei Reds anche se non si aspetta colpi di scena: "Per ora sono concentrato sulla partita quindi in questo momento non voglio avere distrazioni, ma nei prossimi giorni, settimane, ci sarà tempo per parlare e poi ne saprò di più. Il loro ingresso nel club penso sia una cosa buona. Non vediamo davvero l’ora di lavorare insieme. Ineos vuole lavorare con me, in questa struttura, e io voglio lavorare con loro".