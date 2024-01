Paratici, la grande rivincita: ora al Tottenham lo esaltano

Londra si inchina a Fabio Paratici. Per lo meno la Londra di White Hart Lane, quella che tifa Tottenham, perché il dirigente italiano è l'uomo più riverito in casa Spurs. Per esempio, oggi un lungo articolo su The Athletic esalta Paratici e il suo lavoro da consulente di Levy, il presidente e proprietario del club di Premier. Quando è arrivata la squalifica per le vicende juventine, infatti, Paratici è stato costretto alle dimissioni e la stampa inglese non era stata tenera. Ma Levy non aveva voluto un divorzio totale, perché le scelte di Paratici lo avevano convinto e così lo ha voluto come consulente. Questo ha portato, per esempio, alla scelta di Ange Postecoglou, il tecnico che sta sorprendendo la Premier League e si sta rivelando uno dei colpi più azzeccati dagli Spurs degli ultimi trent'anni.