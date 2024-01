Dragusin al Tottenham, è fatta: cifre dell’affare e quanto guadagna la Juve

Radu Dragusin ha scelto il Tottenham e si trasferirà in Inghilterra. Nonostante l'offerta del Bayern Monaco da 26 milioni di euro più 5 milioni di bonus al Genoa , il difensore ha preferito il trasferimento nel club inglese per un'operazione da 24 milioni di euro, 6 milioni di bonus e il prestito dell'esterno Djed Spence . Dragusin in mattinata volerà a Londra per effettuare le visite mediche, firmare il contratto e iniziare la sua avventura con gli Spurs.

Dragusin al Tottenham, quando guadagna la Juve

Il difensore è passato dalla Next Gen della Juventus, ha esordito tra i grandi con i bianconeri e poi è andato in prestito al Genoa. Con i rossoblù è stato tra i protagonisti della promozione della scorsa annata dalla Serie B alla Serie A e, dopo essere stato riscattato per 5 milioni dai liguri, in questa prima parte di stagione si è messo in mostra con grandi prestazioni da titolare fisso nella formazione guidata da Gilardino. Così, ha attirato l'interesse delle migliori squadre d'Europa e alla fine ha scelto il Tottenham. E dal trasferimento di Dragusin dal Genoa al club inglese, ci guadagna anche la Juve: nel contratto con i rossoblù infatti è stata inserita anche una clausola con una percentuale sulla futura rivendita. I bianconeri riceveranno il 20%, quindi circa 5 milioni in attesa di capire se arriveranno anche altri soldi relativi ai bonus.