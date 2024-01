Guardiola e l'incubo Klopp: "Il suo addio uno shock. Almeno dormirò meglio"

L'annuncio d'addio di Klopp ha colpito di sorpresa molti appassionati e anche colleghi. Tra questi Guardiola, che negli anni ha lottato contro il Liverpool per contendersi numerose Premier League e si sono affrontati anche in Champions League. Entrambe hanno vinto e si sono sempre rispettate, così come i loro rappresentanti in panchina. E quando il tuo diretto rivale lascia la poltrona, la sensazione di vuoto si fa sentire. Ma Pep ha reagito a modo suo, con un pizzico d'ironia.