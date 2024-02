Hodgson, malore durante gli allenamenti: le condizioni

Crystal Palace, malore Roy Hodgson: le condizioni

"Purtroppo la conferenza stampa di oggi non avrà luogo come previsto, in quanto Roy Hodgson si è sentito male durante l'allenamento di questa mattina": questa la breve nota diramata dal Crystal Palace all'ora di pranzo. La società, nel pomeriggio, ha pubblicato un aggiornamento sui suoi canali social per tranquillizzare i tifosi della squadra e in generale gli appassionati di calcio: "In seguito alla notizia che Roy Hodgson ha avuto un malore durante l'allenamento odierno, possiamo confermare che ora è stabile ed è attualmente sottoposto ad accertamenti in ospedale. Tutti nel club mandano i migliori auguri a Roy per una pronta guarigione". Il Crystal Palace, attualmente 15° in classifica in Premier League, scenderà in campo lunedì contro l'Everton: lo farà sicuramente con una carica emotiva in più, alla ricerca di una vittoria da dedicare al proprio allenatore.