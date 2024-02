Al City basta Haaland, Brentford ko: Guardiola a -1 dal Liverpool

MANCHESTER (Inghilterra) - Basta una rete a 20' dalla fine al Manchester City per superare il Brentford nel recupero del 18° turno di Premier League e accorciare in vetta alla classifica. Dopo il pari contro il Chelsea, i Citizens rialzano la testa grazie al solito Erling Haaland che affonda le Bees e permette ai suoi di portarsi a -1 dal Liverpool capolista. Decisivo l'attaccante norvegese che su assist di Alvarez, scelto al posto di De Bruyne, regala tre punti pesanti a Guardiola nella corsa al titolo. Nel finale il numero 9 del City trova anche la via del raddoppio, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.