L'ex Toro Joe Hart annuncia il ritiro a fine stagione: “Consapevole..."

Joe Hart ha deciso di lasciare il calcio giocato. L'estremo difensore, attualmente in forza al Celtic, si ritirerà al termine della stagione in corso. Ben 75 presenze con l'Inghilterra, è stato bandiera del Manchester City agli albori del suo periodo di splendore (che dura tutt'oggi), vincendo con Roberto Mancini in panchina anche una storica Premier League nei secondi finali del campionato, con la famosa rete di Sergio Aguero. Ha vissuto, però, anche una breve esperienza in Italia con la maglia del Torino nella stagione 2016/17.