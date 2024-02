Arteta esulta come Klopp, il tecnico del Liverpool: Non me ne frega un...

Klopp "risponde" ad Arteta e... Mbappé

Parliamo di Mikel Arteta, che 20 giorni va con il suo Arsenal ha battuto i rossi del Merseyside per 3-1. Al termine della sfida, l'allenatore spagnolo ha esultato alla Klopp con i sostenitori dei Gunners. Come riportato dal Daily Mail dopo la partita contro il Luton vinta in rimonta, e poche ore prima della finale di Carabao Cup tra Liverpool e Chelsea, al tecnico dei Reds è stato chiesto proprio dell'esultanza di Arteta. La risposta? Come al solito senza filtri: "Non ho inventato il gesto del pugno e nemmeno voglio il copyright. Ognuno è libero di fare quello che vuole, anzi non me ne frega proprio un c***o, scrivilo proprio così". Specifica interessante quella sul copyright, perché c'è chi invece sembrerebbe averci pensato: si tratta di Kylian Mbappé. Secondo Diario As il francese avrebbe registrato diversi marchi presso l'Ufficio europeo della proprietà intellettuale, tra cui: cognome, nome e iniziali, alcune sue frasi celebri e anche l'esultanza a braccia incrociate dopo i gol.