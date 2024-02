Il Liverpool ne prende tre, l'Arsenal si rilancia per il titolo. United ok

Termina 3-1 il big match della giornata tra Arsenal e Liverpool. All'Emirates Stadium, le due formazioni si sono sfidate nello scontro diretto per la corsa al titolo che include anche i campioni in carica del City (attesi domani sul campo del Brentford e con una partita in meno). I Gunners passano in vantaggio al 14' con Saka, che sfrutta un rimpallo in area e batte Alisson.