Dunk salva De Zerbi al 95'. Tonfo United nel recupero: passa il Fulham!

Il Manchester United perde clamorosamente in casa contro il Fulham nella sfida valevole per la 26ª giornata di Premier League . Il match si è chiuso con il risultato finale di 2-1 per gli ospiti che hanno sbloccato la sfida al 65' con il gol di Bassey mentre i Red Devils hanno trovato la rete del pareggio al 90' con Harry Maguire . Proprio quando il risultato sembrava delineato arriva però la nuova rete degli ospiti con Iwobi al 97' che condanna lo United ad una clamorosa sconfitta. La squadra di Ten Hag non riesce dunque ad agganciare momentaneamente il Tottenham di Postecoglou in classifica, mentre il Fulham raggiunge quota 32 punti.

Il Brighton di De Zerbi (prossimo avversario della Roma in Europa League) si salva in extremis e pareggia 1-1 in casa contro l'Everton. Ad aprire la sfida è stato il gol di Branthwhite al 74', mentre i Seagulls sono anche rimasti in 10 dall'82' per il cartellino rosso rimediato da Gilmour. I padroni di casa non si sono comunque dati per vinti e hanno trovato la rete del pari con Dunk al 95', bravo a sfruttare l'assist di Gross.

Premier League, le altre partite

L'Aston Villa di Emery si è imposto in casa sul Nottingham al termine di un match ricco di gol ed emozioni. Avvio di gara perfetto per i padroni di casa che si portano sul 3-0 (con il gol di Watkins e la doppietta di Douglas Luiz) prima delle reti di Niakhate e Gibbs-White per gli ospiti. L'Aston Villa non si fa prendere dal panico e si riporta in vantaggio di due gol con Bailey che sigla la rete del definitivo 4-2. Emery si porta così al quarto posto solitario in classifica. Il Crystal Palace domina sul piano del gioco contro il Burnley (in 10 dal 35') e riesce a trovare il gol che sblocca la sfida con Richards al 68' prima del raddoppio di Ayew al 72' e il tris di Mateta su rigore al 77': la sfida si chiude con il risultato finale di 3-0.