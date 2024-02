"Alexander Arnold terrorizzato da una stalker: video osceni e non solo"

Trent Alexander-Arnold sta attraversando un momento non facile della sua carriera e non solo sul campo. Nei giorni il Sun ha rivelato che il calciatore del Liverpool ha dovuto ricorrere a misure di sicurezza estreme per salvaguardare l'integrità fisica sua e della famiglia.

Trent Alexander-Arnold vittima di stalker

Pare che Alexander-Arnold abbia dovuto assumere persino una guardia del corpo e un investigatore privato, a causa delle pressioni ricevute da parte di una donna ossessionata, anche sessualmente, da lui. Secondo quanto riferito dal tabloid inglese, la stalker gli avrebbe addirittura inviato foto e video osceni, oltre che perseguitarlo ovunque. Dagli appostamenti sotto casa di lui, agli allenamenti e persino nei ristoranti che solitamente il giocatore era solito frequentare.

Il racconto dei fatti

“Questo è stato più di un anno infernale per Trent. Questa donna ha terrorizzato lui e la sua famiglia, impossessandosi del suo numero e chiamandolo all'infinito e inviando lettere sconvolgenti e materiale osceno alla sua casa nel Cheshire. È stato un periodo davvero preoccupante, ma lui ha fatto del suo meglio per non lasciare che ciò influisse sulle sue prestazioni in campo", ha raccontato una voce vicina al calciatore. Per proteggere la sua famiglia, lo sportivo pare sia stato costretto a cambiare anche numero di telefono, installare allarmi e telecamere a circuito chiuso, oltre ovviamente a limitare la propria esposizione sui social network.

