Carabao Cup, Liverpool trionfa: Van Dijk gol al 118', Klopp batte Pochettino

Il Liverpool si aggiudica la Carabao Cup nel segno di Virgil Van Dijk . I Reds si sono imposti sul Chelsea di Pochettino nei minuti finali dei tempi supplementari del match che si è disputato a Wembley e che si è concluso con il risultato finale di 1-0. La squadra di Klopp ( che ha annunciato di voler lasciare la panchina e prendersi un anno sabbatico ) non vinceva un trofeo dal 2022 e nella giornata di oggi è scesa in campo con una formazione piena di giovani in seguito alle tante assenze.

Klopp, Carabao Cup e non solo

Il successo è arrivato grazie alla decisiva rete del capitano, che al 13' del secondo tempo supplementare ha beffato Petrovic con un colpo di testa. Prosegue dunque nel migliore dei modi la stagione del Liverpool, che oltre al primo trofeo stagione è attualmente in testa alla Premier League e ancora in corsa per trionfare in FA Cup e in Europa League (dove agli ottavi incontrerà lo Sparta Praga). Pochettino, alla sua terza esperienza inglese dopo Southampton e Tottenham, vede invece sfumare ancora una volta la chance di conquistare un titolo Oltre Manica. Il suo Chelsea continua a vivere una stagione complicata, attualmente all'11º posto in Premier League.