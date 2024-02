"Il cane del portiere dell'Arsenal è fuori legge": scoppia il caso Goku

In Inghilterra è scoppiato un caso nazionale davvero particolare, relativo al nuovo cane di David Raya , portiere dell' Arsenal , e che sta facendo il giro di tutti i tabloid. Secondo le leggi inglesi, dallo scorso primo febbraio l'animale dell'estremo difensore dei Gunners, un American Bully XL, è illegale da detenere in un'abitazione di un privato cittadino e dovrebbe essere sequestrato e soppresso. Raya, come tanti altri calciatori di Premier League , ha acquistato l'animale per 'difendersi' dalle frequenti rapine in casa e lo ha addestrato a cane da guardia.

Raya e il caso del cane Goku

Goku (il nome del cane), però, appartiene ad una razza accostata negli ultimi mesi in Inghilterra a numerosi episodi di ferimenti, a volte perfino anche di morte, di tante persone. Ecco perché il Governo inglese ha emanato questi provvedimenti, diventati ufficiali dal primo febbraio ma che erano in cantiere da più di due mesi. Come il cane di Raya, che è un American Bully XL, anche altre razze come Dogo argentino, Tosa o American pitbull rientrano tra le 'illegali' da detenere in un'abitazione privata. Il portiere dell'Arsenal ha acceso le polemiche spiegando sui social di avere uno specifico certificato di esenzione per poter continuare a tenere in casa l’animale, rispettando alcune disposizioni (ad esempio deve avere il microchip e deve essere tenuto sempre al guinzaglio e con la museruola) ma secondo alcuni testimoni la fidanzata del calciatore non rispetta queste regole quando appare con il cane per strada o nei video pubblicati sui social.