Non è Umtiti, ha vinto la Champions ma ora è irriconoscibile: capito chi è?

Ramires, l'eroe del Chelsea al Camp Nou

Forse avete indovinato, parliamo di Ramires. La fotografia della sua carriera al Chelsea sta tutta in quel pallonetto a Valdes che ha riaperto la semifinale di Champions League al Camp Nou contro il Barcellona. I Blues di Di Matteo erano sotto per 2-0 e con un uomo in meno dopo l'espulsione di Terry. Poi quel tocco delizioso ha rimesso tutto in pari (andata vinta dai londinesi per 1-0) e con la regola dei gol in trasferta ancora in vigore e a favore degli inglesi. Dopo una grande resistenza, un rigore sbagliato da Messi e un palo dell'argentino, Torres ha regalato la finale poi vinta contro il Bayern, con il nome di Drogba che ancora risuona nelle casse. La stagione successiva ha conquistato anche l'Europa League. Poi la sua carriera è andata in discesa e dopo un'esperienza in Cina allo Jiangsu Suning e il ritorno in patria al Palmeiras ha deciso di dire addio al calcio.