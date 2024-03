Guardiola a sorpresa: "Non è Haaland il migliore della Premier"

Un derby di Manchester divertente, combattuto fino all'ultimo, come non succedeva da tempo. Una sfida che ha visto vincere il City di Pep Guardiola in rimonta sullo United : al gol stupendo di Marcus Rashford ha risposto con un altro gioiello Phil Foden , e poi lo stesso prodotto del vivaio dei citizens ha segnato il 2-1, prima della rete finale segnata da Erling Haaland . E proprio nel giorno in cui l'attaccante norvegese, in situazione di svantaggio, ha sbagliato clamorosamente un gol a porta sguarnita, è stato Foden a caricarsi sulle spalle la squadra.

Guardiola: "Foden il migliore in Premier"

Una stagione fantastica per il centrocampista inglese, giocatore totale e che sta diventando letale anche in zona gol. Un feeling con la rete particolare anche nei derby di Manchester: nella storia del City solo Aguero ha segnato più gol di lui in Premier contro i Red Devils. Se il 'Kun' è arrivato ad 8, Foden è già a 6. A riempirlo di complimenti nel post gara contro lo United è stato proprio il suo tecnico, Guardiola.

L'allenatore ha rivolto a Foden un complimento di un certo spessore, che detto da lui forse vale ancora di più: "Phil Foden è il miglior giocatore della Premier League in questa stagione. Ha un'etica del lavoro incredibile, non importa la posizione in cui si trova, non si lamenta... e ora vince le partite". Se nella passata stagione Haaland è stato indiscutibilmente il miglior calciatore del campionato inglese, per il top player di quest'anno Pep non ha dubbi: Foden è sopra tutti.