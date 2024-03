Haaland, risposta polemica al rivale del Liverpool: "Non conosce la sensazione"

Nel prossimo turno di Premier League , Liverpool e Manchester City si giocheranno una fetta importante della stagione. Il clima intanto è già infuocato e a far divampare il fuoco ci hanno pensato Alexander Arnold e Haaland . E questi giochi di potere potrebbero fare la differenza in una classifica così corta. I Reds sono in testa con un punto di vantaggio sulla squadra di Guardiola e due sull'Arsenal. Potrebbe diventare la giornata perfetta anche per i Gunners, che potrebbero vivere il big match spodestando Klopp dalla cima in caso di vittoria contro il Bentford. Ma torniamo al battibecco tra i giocatori.

Haaland risponde ad Arnold, cosa è successo?

Il terzino inglese nel corso di un'intervista rilasciata a FourFourTwo ha acceso la prima fiamma: "Negli ultimi anni abbiamo vinto meno del City, ma i nostri trofei valgono di più, soprattutto per quanto hanno speso". Non è tardata ad arrivare la risposta di Haaland, interpellato da Sky Sport Uk sulla vicenda: "Il Liverpool può parlare quanto vuole, anche Alexander-Arnold può fare lo stesso. Non so perché lo faccia, ma non mi dispiace" - ha detto con serenità in un primo momento. Ma poi ha concluso con una frecciatina: "Sono qui da un anno e ho vinto il triplete ed è stata una bella sensazione, non credo che lui la conosca esattamente...". Poi ha parlato della lotta al titolo: "Penso che siano tante le squadre che possono vincere il campionato, negli ultimi anni c'è riuscito il Manchester City e proveremo a rifarci. Non sarà facile, ma noi siamo bravi".