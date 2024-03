"Haala Madrid": tabloid scatenati, Haaland pensa di lasciare il City

Erling Haaland ha scosso l'Inghilterra con le sue dichiarazioni in conferenza alla vigilia della sfida di Champions League contro il Copenaghen . "Lo dico adesso, probabilmente farà notizia. Non si sa mai cosa ci riserva il futuro domani, ma sono contento al momento" ha detto l'attaccante norvegese seduto accanto a Guardiola . Parole che non sono passate inosservate, soprattutto per quanto riguarda i quotidiani inglesi. Le prime pagine dei tabloid sono state letteralmente invase dalla preoccupazione sul futuro dell'attaccante. "Haala Madrid" ha scritto il Sun Sport facendo un chiaro e lampante riferimento sulla possibilità di un suo approdo al Real . E non è la prima volta che si è parlato dei blancos.

Haaland, spaventa il City: futuro del norvegese

Qualche mese fa, più o meno intorno a dicembre, Marca ha scritto di un Real Madrid alla finestra per l'attaccante dei Citizens spiegandone le motivazioni. Haaland è sempre stato diretto nelle sue dichiarazioni, non ha mai detto di voler andare via dal City ma ha sempre lasciato aperto uno spiraglio per un eventuale interessamento, come ha fatto durante la conferenza. Lo ha fatto al Molde, al Salisburgo e al Dortmund e potrebbe rifarlo anche con il City. In Inghilterra si è confermato un giocatore importante in grado di fare gol in qualsiasi modo.

I suoi numeri sono spaventosi e dopo aver conquistato il treble (Scudetto, Coppa di Lega e Champions), ma questo non ha fermato la sua voglia di crescere, migliorarsi e continuare a lottare per ogni trofeo e obiettivo con il suo club. In Spagna lo hanno accostato più volte al Real Madrid anche se del suo futuro non c'è certezza e anche Pimenta non ha mai nascosto che Erling possa giocare "dove vuole" perché "è un giocatore senza precedenti. La sua versatilità e la sua capacità di adattamento sono impressionanti". Ed è per questo che nelle parole di Haaland in Inghilterra sia nata la preoccupazione di un possibile addio e tutti i tabloid ne hanno parlato...