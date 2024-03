Guardiola non si fida del Copenhagen, Haaland preoccupa il City: "Il futuro..."

Dopo la vittoria nel derby di Manchester in Premier League, ora per il City è tempo di Champions . La squadra di Guardiola ha vinto il match d'andata degli ottavi contro il Copenhagen per 3-1, ma l'allenatore spagnolo non vuole cali di tensioni. Il tecnico ha analizzato il match in conferenza stampa insieme ad Haaland .

City- Copenhagen, le dichiarazioni di Guardiola

Queste le parole di Guardiola in conferenza: "I convocati dipenderanno da come i giocatori si riprenderanno dall'ultima partita. È tutto. Domani mattina faremo una selezione. È davvero importante essere concentrati. Grealish? Jack non è pronto. Non lo so quando sarà disponibile". Poi ha proseguito: "La competizione sta diventando sempre più forte, più dura. Ho sempre la sensazione che arrivare in semifinale sia più difficile. Le squadre sono migliori, i manager sono migliori. Più difficile adesso rispetto a quando ero giocatore". Sul match: "Nel calcio tutto può succedere e dobbiamo esserne consapevoli. Possono capitare cartellini rossi o decisioni sbagliate. I dettagli fanno la differenza. Abbiamo rispetto per il Copenaghen e per come gioca. Il Bayern Monaco non è riuscito a batterli (0-0 ndr). Vorrei che fossimo avanti 7-0, ma normalmente non succede. La Champions League è la Champions League. Le migliori otto squadre d'Europa passeranno al turno successivo". Poi ha preso parola anche Haaland, che è stato chiaro sul futuro...