Haaland, l’incredibile scenario: “Ora il Manchester City sta tremando”

"Erling è padrone del suo destino al cento per cento. Ora e sarà sempre così". Rafaela Pimenta ha ribadito in più occasioni questo del suo assistito . Per questo Haaland sta facendo e ha fatto tremare i tifosi del City. Sin dal suo arrivo a Manchester l'attaccante norvegese è stato sempre chiaro sul suo futuro perché ha sempre avuto la facoltà di poter decidere dove andare, quando lasciare e, soprattutto, come. È successo al Molde, al Salisburgo, al Dortmund e ora potrebbe ricapitare anche con i Citizens, nonostante nella sua prima stagione abbia raccolto il treble con prestazioni da protagonista. Secondo quanto riportato da Marca, però, nel suo futuro potrebbe esserci il Real Madrid .

Haaland e il futuro lontano dal City

Il quotidiano spagnolo ha spiegato la situazione di Haaland: l'attaccante norvegese non è mai stato uno che ha parlato a sproposito, anzi, non ha mai detto chiaramente di voler andar via ma non ha nemmeno mai chiuso la porta a un eventuale interessamento. Il classe 2000 è fatto così, trasparente e voglioso di raggiungere traguardi sempre più importanti, ma soprattutto vuole vivere di stimoli, fondamentali nel calcio per continuare a migliorarsi e vincere. Proprio per questo il Manchester City sta cercando di sedurlo in qualsiasi modo, dice Marca, ma per Haaland non è mai stata una questione economica e intanto alla finestra è rimasto il Real Madrid, che vuole provare a regalarsi un colpo importante nel mercato estivo. In casa City tremano perché hanno paura di poter perdere l'attaccante nei prossimi mesi, nonostante il rapporto ottimale con Guardiola.