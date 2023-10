Haaland, doppietta, numeri record. Guardiola: “Critiche a Erling? Invidia"

Con la doppietta segnata a Berna ieri sera contro lo Young Boys Erling Haaland ha incrementato il proprio, incredibile score in Champions League. Tra Salisburgo, Borussia Dortmund e Manchester City, infatti, il bomber norvegese ha raggiunto quota 37 gol in appena 33 presenze nella massima kermesse continentale per club, cui si aggiungono le 4 reti - segnate in 6 apparizioni - in Europa League ai tempi della militanza in Austria. Ma i numeri del figlio d'arte, in passato accostato anche alla Juventus, non si fermano certo qui. Basti pensare che, nelle ultime 100 partite giocate in tutte le competizioni - escluse quelle in nazionale - è entrato nel tabellino in ben 115 occasioni, 96 da 'solista', più 19 assist. Da quando ha scelto il biancoceleste dei Citizens, poi, ha segnato la bellezza di 63 volte in sole 67 apparizioni (11 su 14 solo in questa stagione), più 11 passaggi vincenti. Numeri da capogiro che, considerata la giovane età (ha compiuto 23 anni lo scorso 21 luglio), lo proiettano in scia ai grandi protagonisti degli ultimi due decenni, vale a dire Leo Messi e Cristiano Ronaldo.