Haaland, Pimenta: "La sua clausola è come l'isola del tesoro"

TORINO - Rafaela Pimenta, che per trent'anni è stata il braccio destro dell'agente Mino Raiola, adesso ha raccolto la sua eredità occupandosi personalmente della carriera di campioni del calibro di Haaland, Pogba (del quale ha parlato proprio pochi giorni fa), De Ligt, Verratti e molti altri. Da Monaco, nel suo ufficio, ha rilasciato un'ampia intervista a Mundo Deportivo, concentrandosi sulla carriera dell'attaccante norvegese del Manchester City e in particolare sulle voci riguardo a una presunta clausola da 180 milioni di euro nel suo contratto: "Non so nulla di queste voci. Si è parlato molto, se Guardiola, se la nonna, la madre... Non ho nulla da chiarire. Il mistero che circonda questa storia è affascinante, come un tesoro nascosto. È intrigante, e come avvocato non posso rivelare i dettagli contrattuali".