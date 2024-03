Tonfo Tottenham nel derby, tris Fulham: gol di Lukic e bis di Rodrigo Muniz

Nella 29esima giornata di Premier League , il Tottenham cade in trasferta sul campo del Fulham , subendo un pesante 3-0 senza storia. La squadra di Postecoglou è stata affossata dalla doppietta di Rodrigo Muniz e dal gol di Lukic , servito alla perfezione da un altro ex Serie A, ovvero Castagne . In classifica gli Spurs restano ancorati al quinto posto a quota 53 punti mentre il Fulham sale a 38 punti.

Vince il Burnley, pari tra Luton e Nottingham

Vittoria per 2-1 per il Burnley contro il Brentford: in gol Bruun Larsen su rigore e Fofana, mentre non basta ai padroni di casa - in dieci dal 9' per un rosso a Reguilon - il guizzo di Ajer. Nell'1-1 tra Luton e Nottingham, Berry risponde a Wood: gli ospiti che sono così tornati a fare punti dopo tre sconfitte di fila. Rinviate, per gli impegni in FA Cup, Arsenal-Chelsea, Crystal Palace-Newcastle, Manchester Utd-Sheffield Utd e Wolves-Bournemouth.