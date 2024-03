Jorginho, l'agente non chiude al ritorno in Italia: "Perché no?"

Il futuro di Jorginho è ancora tutto da decifrare perché il centrocampista dell'Arsenal ha il contratto in scadenza al 30 giugno, ma ha l'opzione di rinnovo per una stagione. Il regista dei Gunners intanto si è goduto queste due settimane con l'Italia in vista dei prossimi Europei in Germania dove sarà, con ogni probabilità, uno dei convocati del Ct Spalletti. E per quanto rigurda il futuro ha parlato il suo agente, Joao Santos: "Parleremo con l'Arsenal".

Jorginho, futuro e parole agente Joao Santos ha parlato a Radio Sportiva e ha analizzato il momento del suo assistito, oltre alle critiche di troppo ricevute negli ultimi mesi: "Jorginho ha alzato il trofeo a Wembley, è giusto pensare agli aspetti positivi della carriera, non solo agli episodi negativi. E' il calcio, funziona così: spero che alzi il trofeo anche in Germania con la maglia dell'Italia...". E proprio sugli azzurri ha detto: "L'Italia è sulla strada giusta, ora ha vinto due amichevoli importanti negli Stati Uniti contro Nazionali sudamericane come Venezuela ed Ecuador. Ora testa all'Europeo".

Poi sul futuro: "E' in scadenza coi Gunners, parleremo con loro perché sta facendo bene. Se avranno bisogno di lui dalla prossima stagione...". In chiusura ha parlato della possibilità di un ritorno in Serie A: "Nel calcio è sempre così: Jorginho ha giocato tutta la vita in Italia, gli piace tanto, perché dire no?".

