Liverpool in testa, Salah decisivo: steso in rimonta il Brighton di De Zerbi

Jurgen Klopp vuole lasciare il Liverpool nel migliore dei modi. I Reds battono 2-1 in rimonta il Brighton di De Zerbi e volano in testa alla classifica a +3 sull’Arsenal, impegnato nel pomeriggio nella delicata trasferta di Manchester contro il City di Guardiola. Dopo il gol a freddo di Welbeck, il Liverpool si rifà sotto con Luis Diaz (in rete al 27’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo) e il solito Salah, abilissimo a capitalizzare il delizioso assist di Mac Allister al 65’. Klopp avrebbe anche l’opportunità di festeggiare il tris, ma il check del Var nega la gioia della doppietta personale a Luis Diaz per un fuorigioco millimetrico. Battuta d’arresto per De Zerbi, al momento un po’ staccato dalla zona Europa: il tecnico italiano ha anche dichiarato che probabilmente non rinnoverà il suo contratto. Su di lui le big d’Europa come Bayern, lo stesso Liverpool e il Barcellona.