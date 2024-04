Guardiola difende Haaland e risponde a Keane: "Mi sorprende che..."

Guardiola risponde a Keane: "Lui è un allenatore da terza divisione"

L'allenatore spagnolo ha commentato così le parole dell'ex difensore nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Aston Villa: "Ovviamente non sono d'accordo con lui, assolutamente per niente. È come dire che Roy Keane è un allenatore di seconda o terza divisione, non credo sia giusto. Haaland è il miglior attaccante del mondo e ci ha aiutato a raggiungere ciò che abbiamo vinto la scorsa stagione. Il motivo per cui non abbiamo creato più occasioni da gol contro l'Arsenal non è colpa di Erling, ma piuttosto perché abbiamo bisogno di più presenza nell'ultimo terzo di campo. Mi stupisco che questo tipo di critiche vengano da ex giocatori. Con i giornalisti posso capire, perché non sono mai stati in campo, ma con gli ex giocatori è sempre una sorpresa. Sembra che la memoria scompaia rapidamente. Dobbiamo accettarlo e andare avanti. Non so cosa succederà in futuro, ma non criticherò i miei colleghi quando andrò in pensione".