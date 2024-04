Gallagher, niente stretta di mano al bambino: i social insorgono, il Chelsea lo difende

E' scoppieta una bufera sui social su Conor Gallagher del Chelsea. Per capire le motivazioni, però, c'è da fare un passo indietro e spiegare quanto successo prima della sfida contro il Burnely. Al momento dell'ingresso in campo il centrocampista dei blues è stato protagonista di un episodio che non è passato inosservato, ovvero non ha stretto la mano a uno dei bambini che avrebbe dovuto accompagnare sul terreno di gioco. Nel video che gira sui social si vede bene la scena di come il ragazzo si con la mano protesa verso il giocatore e lui gli accenna una pacca sulla spalla. Situazione che ha inondato di commenti negativi i social del mediano.