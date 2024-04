"Questo non è un circo e io non sono un clown”: Pochettino alza la voce

Il Chelsea, nel posticipo di Premier League, ha vinto una delle partite più pazze degli ultimi anni in campionato contro il Manchester United. Al 100esimo era sotto, ma poi è salito in cattedera Cole Palmer con due gol in un minuto per il 4-3 finale. Clamoroso a... Stamford Bridge perché quanto successo è destinato a restare nei libri di storia e a raccontarlo sembra quasi impossibile. Figurarsi per chi l'ha vissuto in prima persona, dai tifosi fino ai giocatori in campo e il tecnico Pochettino. Al triplice fischio è stato 'accusato' di mancanza di passione in panchina e la sua risposta è stata piccata.