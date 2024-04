United, beffa clamorosa nel recupero: Chelsea vince 4-3! Liverpool in vetta

Nei posticipi della 30esima giornata di Premier League, spettacolo a Stamford Bridge dove il Chelsea vince in rimonta per 4-3 sul Manchester United. Blues scatenati in avvio di gara: dopo venti minuti di gioco Gallagher e il rigore di Palmer regalano il doppio vantaggio alla squadra di Pochettino. Ma lo United si sveglia a fine primo tempo e in cinque minuti la pareggia grazie ai gol di Garnacho e Bruno Fernandes. I Red Devils tornano in campo nel secondo tempo con un piglio diverso e ancora Garnacho firma la rete del sorpasso al 67esimo. Ma la partita sembrerebbe non finire mai: dopo un cospicuo recupero, il Chelsea trova al 100esimo minuto di gioco il pari su rigore ancora con Palmer che un minuto dopo firma anche la rete del clamoroso successo, sfruttando al meglio l'assist di Enzo Fernandez. In classifica, la squadra di Pochettino sale a quota 43 punti mentre lo United resta fermo al sesto posto a quota 48 punti.