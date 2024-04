Il City non sbaglia: 4 gol al Crystal Palace e aggancia Klopp

Secondo successo consecutivo per il Manchester City , che nel match di apertura della 32ª giornata di Premier League batte in trasferta il Crystal Palace spendendo altri 3 punti sulla corsa al titolo. Gli uomini di Guardiola agganciano infatti il Liverpool capolista a quota 70 punti, con i Reds che domani sono attesi sul campo dello United di Ten Hag . L'Arsenal, terza concorrente per la vittoria finale (l'ultima Premier vinta dai gunners risale al 2004), affronterà invece la formazione di De Zerbi nell'incontro in programma il 6 aprile alle ore 18.30 all'Amex Arena .

Il racconto della partita

Avvio in salita per gli ospiti che passano in svantaggio dopo soli 3 minuti di gioco, con Mateta che finalizza il contropiede calciando da centro area e battendo Ortega. 10 minuti dopo, i citizens trovano però il pareggio con De Bruyne, e nella ripresa ribaltano i risultato grazie al destro di Rico Lewis (47'). Poi Haaland mette i 3 punti in cassaforte firmando il doppio vantaggio (66') e non passa molto prima che il belga metta a segno la doppietta (70') che vale il poker. Il Crystal Palace accorcia le distanze all'86 con Edouard, ma il City non corre altri rischi e porta a casa la vittoria.