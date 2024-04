Il City mette pressione ad Arsenal e Liverpool. Pari De Zerbi, tonfo Tottenham

Gol e spettacolo nel pomeriggio di Premier League. Ad aprire la giornata è stata la clamorosa vittoria del Newcastle in casa contro il Tottenham con il risultato finale di 4-0. Un dominio dal primo all’ultimo minuto concretizzato dalla doppietta di Isak e i gol di Gordon e Schar. Continua a vincere e convincere anche il Manchester City di Guardiola che, in casa contro il Luton, si impone nettamente per 5-1. Apre le danze l’autogol di Hashioka dopo appena 2’, mentre nel secondo tempo ci pensano Kovacic, Haaland, Doku e Gvardiol a chiudere i giochi. Inutile la rete di Barkley per gli ospiti. Il successo - in attesa di Arsenal e Liverpool - equivale al primo posto in classifica.