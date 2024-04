Palmer scatenato, il Chelsea stende l'Everton: Pochettino in corsa per l'Europa

Chelsea, la situazione attuale

Un ottimo segnale per i Blues che con la prestazione di oggi si portano a -3 in classifica da Manchester United e Newcastle, e che dunque tornano in corsa per un posto in Europa. La squadra di Pochettino è infatti apparsa in ripresa in quest'ultima fase della stagione e ha due partite da recuperare. Oltre a poter contare sul fenomeno del momento che in Premier hanno già rinominato "Cold" Palmer per via della sua freddezza sotto porta e della sua esultanza. Tra le altre cose l'Inghilterra l'anno prossimo potrebbe aggiudicarsi il quinto posto in Champions League.