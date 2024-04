Trossard e Odegaard riportano Arteta in vetta: Arsenal ok sui Wolves

Il sabato di Premier League non ha deluso le aspettative regalando gol ed emozioni. L' Arsenal , reduce dall'eliminazione ai quarti di Champions League per mano del Bayern Monaco , si è imposto in casa dei Wolves con il risultato di 2-0. Decisive le reti di Trossard in chiusura di primo tempo e di Odegaard nei minuti di recupero della seconda frazione di gara. I Gunners non hanno nessuna intenzione di mollare nella corsa al titolo e lo hanno dimostrato anche oggi: la squadra di Arteta grazie al successo di oggi torna in testa alla classifica con 74 punti, con il Manchester City a -1 (con una partita giocata in meno).

Premier League, le altre partite

Il pomeriggio di Premier League si è aperto con il netto successo Brentford che ha rifilato una manita al Luton in trasferta. La doppietta di Wissa unita alle reti di Pinnock, Lewis-Potter e Schade hanno infatti fissato il risultato finale sul 5-1 per gli ospiti. Inutile la rete di Berry al 92' per i padroni di casa. Successo convincente in trasferta anche per il Burnley che si è imposto per 4-1 in casa dello Sheffield United. Decisivi i gol di Bruun Larsen, Assignon, Foster e Gudmundsson. Per i padroni di casa Hamer ha accorciato le distanze ad inizio secondo tempo.