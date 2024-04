Beto, che paura! Crolla a terra dopo uno scontro: esce con l'ossigeno

Paura a Goodison Park durante il match di Premier League tra Everton e Nottingham Forrest. Durante il secondo tempo, il brasiliano Beto è stato vittima di uno scontro di gioco, costretto ad uscire dal campo in barella con la bombola d'ossigeno. L'ex punta dell'Udinese si è scontrato con Gibbs-White e, mentre lasciava il terreno di gioco tra gli applausi del pubblico presente, ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni, alzando un braccio . Dopo qualche minuto, la gara è stata ripresa regolarmente e si è chiusa con la vittoria per 2-0 dei Toffees grazie alle reti di Gueye e McNeil. Vittoria fondamentale per la squadra di Liverpool che in classifica si allontana dalla zona retrocessione.