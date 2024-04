Inghilterra sotto shock: "Due stelle Premier arrestate per violenza sessuale"

Due giocatori arrestati con l'accusa di violenza sessuale. È lo scandalo che ha travolto la Premier League nelle ultime ore, in seguito alla diffusione della notizia riguardante due calciatori militanti in un club della massima serie del campionato inglese. Stando a quanto riportano i media locali, si tratta di due tesserati di 19 anni le cui generalità non sono ancora state rese note.

Cosa è successo

I giornali britannici riportano di due giovani giocatori appartenenti allo stesso club, che sono stati arrestati nel weekend scorso con l'accussa di aver commesso reati sessuali. Le autorità locali sono intervenute dopo aver ricevuto la denuncia da parte della presunta vittima, che ha dichiarato di avere subito la violenza nella serata di venerdì 19 dentro all'interno dello stadio del club, prima della partita.

Uno dei due calciatori è stato prelevato nella notte dalle forze dell'ordine, mentre il secondo è stato raggiunto il giorno successivo per essere interrogato. Entrambi i sospettati sono stati poi rilasciati dietro cauzione. Una fonte del tabloid The Sun vicina al club ha riferito che la società non rilascerà al momento nessuna dichiarazione in quanto la faccenda è nelle mani della polizia.