Manita Arsenal, Chelsea umiliato: Arteta in vetta alla Premier

LONDRA (Inghilterra) - L'Arsenal conquista tre punti preziosi nella corsa alla Premier League piegando con un netto 5-0 il Chelsea nel derby londinese. Dominio assoluto per i Gunners di Arteta che chiudono il primo tempo avanti di una sola rete per poi dilagare nella ripresa. Serata nera per Pochettino con i Blues che senza la luce di Cole Palmer crollano all'Emirates complicando la rincorsa all'Europa. Festa per l'Arsenal che con una gara in più sul Liverpool e due sul City si gode il primato del campionato inglese a +3 da Klopp e a +4 da Guardiola.