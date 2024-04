Il Liverpool ha scelto il dopo Klopp: “I club stanno negoziando, non vedo l’ora”

A inizio anno, Jurgen Klopp ha sorpreso il mondo del calcio annunciando l'addio al Liverpool a fine stagione perché "a corto di energie". Da quel momento, a tenere banco sia in Inghilterra che nel resto d'Europa, sono i possibili scenari futuri della gestione tecnica dei Reds - che in questo finale hanno sofferto un calo con l' arretramento in Premier e l'eliminazione in EL - .

Tra i nomi più quotati per la panchina su cui il tecnico tedesco siede dal 2015, c'è l'attuale allenatore del Feyenoord Arne Slot, che stando alle sue recenti dichiarazioni, si è detto pronto a guidare il Liverpool.

"La mia decisione è chiara"

Slot è legato al club fino al 2026, e ha però manifestato la volontà di subentrare a Klopp a fine stagione. Per questa ragione, Liverpool e Feyenoord stanno trattando per concordare la somma che libererebbe il tecnico olandese.

Una prima offerta di 9 mln era già stata respinta dalla controparte, l'allenatore però si è detto fiducioso sugli sviluppi della trattativa. "Mi piacerebbe diventare il nuovo allenatore del Liverpool, la mia decisione è chiara. Feyenoord e Liverpool sono in trattativa, aspetto di vedere cosa ne verrà fuori", ha dichiarato ai microfoni Espn.

"Sono fiducioso, in attesa che i club raggiungano un accordo. Credo che il Feyenoord mi lascerà andare al Liverpool perché sarebbe un passo enorme per me. Ci sono trattative in corso tra i club, io sono qui che aspetto. Sono felice al Feyenoord ma il Liverpool per me sarebbe una fantastica opportunità", ha concluso Slot.