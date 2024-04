Arsenal show, Tottenham ko e il City vince ancora: Arteta a +1 su Guardiola

L'Arsenal si aggiudica il derby londinese contro il Tottenham e lo fa vincendo per 3-2 grazie alle reti di Saka e Havertz, anticipate dall'autorete di Hojberg che ha aperto i giochi. Nella ripresa gli Spurs ci provano e accorciano le distanze grazie a Romero. Brividi nel finale di gara con la squadra di Postecoglou ancora in gol grazie al rigore di Son. In classifica, i Gunners mantengono il primato e restano a +1 dal City. Il Tottenham resta invece in quinta posizione a quota 60 punti. Cade il Brighton di De Zerbi e lo fa in casa del Bournemouth perdendo per 3-0: decidono le reti di Senesi nel primo tempo e di Unal e Kluivert nella ripresa. In classifica, i Seagulls restano fermi al dodicesimo posto a quota 44 punti mentre la squadra di Iraola aggancia il Chelsea in decima posizione.