Tonali e la squalifica scommesse: quando può tornare in campo

Sando Tonali vede la luce in fondo al tunnel. Dopo lo scandalo delle scommesse, è arrivata una bella notizia per il centrocampista azzurro del Newcastle: la FA ha infatti deciso di non prolungare la squalifica per le scommesse effettuate dopo il trasferimento in Inghilterra. L'ex Milan è stato sanzionato con due mesi di squalifica con la sospensiva e ad agosto potrà tornare a giocare, al termine dello stop assegnato dalla Figc. Lo ha comunicato il Newcastle: "A condizione che non commetta ulteriori violazioni delle FA Betting Rules durante il periodo di sospensione, Sandro non sconterà alcuna parte della sanzione di due mesi".