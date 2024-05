De Zerbi: "Nessuno mi porterà via dal Brighton. Tranne se..."

De Zerbi: "Futuro al Brighton? Dipende tutto dalle motivazioni..."

L'allenatore ex Sassuolo si è espresso in maniera molto sincera sul suo futuro per la prossima stagione: "Non sto lavorando per la carriera, ma per svegliarmi felice la mattina. Se sarò felice in futuro al Brighton, non ci sarà nessuna squadra al mondo che potrà portarmi via se io non voglio. Se però non sarò felice e non dovessi sentire la motivazione giusta per lavorare come la scorsa e questa stagione, allora potrei cambiare perché non sarei in grado in dare il meglio di me. Se ci riesco posso spingere i giocatori a dare il massimo, altrimenti è difficile. Non posso cambiare faccia se non sento qualcosa di forte che va oltre il lavoro, diventerebbe troppo dura".