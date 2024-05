La leggenda del Liverpool attacca Salah: "Mai visto un calciatore più egoista"

"Salah è un egoista, penso che lascerà il Liverpool"

Graeme Souness, giocatore del Liverpool dal 1978 al 1984 e tre volte campione della Coppa dei Campioni con i Reds, ha definito Salah come "il giocatore più egoista che abbia mai visto, se parlassi oggi scatenerei un inferno". Parole a caldo, dopo il brutto episodio con l'allenatore tedesco. L'ex stella del club ha poi aggiunto a nel podcast "Three Up Front" di William Hill: "Ha una grande considerazione di sé stesso. Penso che Mohamed lascerà il Liverpool. È stato favoloso per il club, ma se andrà alla Pro League saudita allora sarà la più grande stella in quella parte del mondo". Klopp intanto in conferenza stampa ha fatto chiarezza sul litigio con il giocatore: È tutto risolto, non c'è nessun problema. Se non ci conoscessimo da tanto tempo non so come avremmo affrontato la cosa. Ma ci rispettiamo a vicenda, quindi non c'è alcun problema. Va tutto assolutamente bene, non c'è nessun caso".