Guardiola, acqua sul fuoco poco credibile: Haaland furioso è un caso al City

Erling Haaland torna subito al centro delle attenzioni dopo aver lasciato il segno come solo lui sa fare nell'ultima vittoria del Manchester City contro i Wolves. Il centravanti norvegese ha realizzato ben quattro gol nel successo per 5-1 della sua squadra prima di essere sostituito da Guardiola all'82'. Il classe 2000 con la sua ultima prestazione ha consolidato con decisione il suo ruolo di capocannoniere in Premier League raggiungendo quota 25 gol, ma questo non è bastato a fargli vivere una serata perfetta. Al momento della sostituzione con Alvarez Haaland è sembrato molto arrabbiato e ha sfogato tutta la sua frustrazione per il cambio una volta arrivato in panchina.