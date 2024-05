Manchester United imbarazzante, Ten Hag umiliato: è poker Crystal Palace!

Clamorosa figuraccia rimediata dal Manchester United. La squadra di Ten Hag è scesa in campo in casa del Crystal Palace nel match valevole per la 35ª giornata di Premier League rimediando una sonora sconfitta contro un avversario di bassa classifica. I padroni di casa si sono imposti con il netto risultato di 4-0 sui Red Devils: a decidere il match sono state la doppietta di Olise e le reti di Mateta e Mitchell. Una sconfitta umiliante per lo United, che adesso si ritrova all'ottavo posto in classifica a -6 dalla zona Europa League occupata dal Tottenham. Si tratta della tredicesima sconfitta in campionato per la formazione di Ten Hag, che nell'ultimo turno aveva pareggiato 1-1 in casa contro il Burnley.