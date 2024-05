Diretta Tottenham-Manchester City ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA (INGHILTERRA) - Alle ore 21, nel recupero della 34ª giornata del campionato inglese, il Manchester City si gioca un pezzo di Premier League in casa del Tottenham. La formazione di Pep Guardiola con un successo scavalcherebbe l'Arsenal e si piazzerebbe in vetta alla classifica a un turno dalla fine, ma c'è un tabù da sfatare: dall'inaugurazione del Tottenham Hotspur Stadium, stagione 2019-20, quattro partite di campionato, quattro sconfitte e nessun gol segnato. Una curiosità, un’anomalia, ma del tutto casuale se si pensa che sulla panchina dei londinesi, in quelle gare, c’erano tre allenatori diversi (José Mourinho, Nuno Espirito Santo e Antonio Conte). Secondo un sondaggio lanciato da Sky Sports, il 56% dei tifosi degli Spurs non si strapperebbe i capelli in caso di sconfitta, dato che battere i Citizens significherebbe consegnare il titolo agli acerrimi rivali dell'Arsenal. Non è dello stesso avviso il tecnico Ange Postecoglu, che nella conferenza stampa della vigilia ha ribadito che la sua squadra metterà il massimo impegno alla ricerca del bottino pieno. Dopo quattro ko di fila, il Tottenham ha ritrovato la vittoria nell'ultimo turno (2-1 in casa contro il Burnley), il City ha invece una striscia aperta di sette successi consecutivi.