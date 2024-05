"Manchester United, deciso l'esonero di Ten Hag: due ex Chelsea tra i sostituti"

Alla vigilia della partita più importante della stagione del Manchester United , con la finale di FA Cup contro il City, arriva una notizia sul futuro di Erik Ten Hag . Secondo quanto riportato dal The Guardian, i Red Devils avrebbero infatti deciso di esonerare l'allenatore olandese indipendentemente dalla possibile conquista del trofeo nel derby contro Guardiola. Ancora dubbi sul sostituto, con vari nomi in lizza per prendere il posto dell'ex Ajax.

Manchester United, deciso l'esonero di Ten Hag

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, Sir Jim Ratcliffe ha deciso di interrompere il rapporto con Erik Ten Hag al termine della stagione. Si tratta della prima grande decisione presa dal nuovo proprietario del Manchester United da quando ha assunto il controllo dei Red Devils. L'allenatore olandese paga un campionato chiuso all'ottavo posto in classifica in cui ha fatto registrare il peggior piazzamento del club dal 1990. Un risultato che non avrà l'opportunità di far dimenticare neanche vincendo il suo secondo trofeo in due anni alla guida dello United. Ten Hag aveva infatti conquistato la Carabao Cup e domani avrà la possibilità di vincere la FA Cup nella finale contro il favorito City di Guardiola.