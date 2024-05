Rivincita Ten Hag: "Due trofei in due anni, se lo United non mi vuole..."

Un'annata difficile, conclusasi però con un trofeo prestigioso e ottenuto, per di più, nel derby: e ora? La stagione del Manchester United si chiude con il successo in FA Cup ai danni del Manchester City , e ora l'attenzione è già spostata al futuro. In particolare sul piatto sembrerebbe esserci il futuro di Erik Ten Hag : proprio a poche ore dalla finalissima contro Pep Guardiola, era rimbalzata la notizia di un esonero ormai certo per l'allenatore dei Red Devils. Ma come ha reagito il tecnico olandese?

Ten Hag, frecciata al Manchester United

Nella conferenza stampa post partita, dopo aver alzato al cielo la coppa, Ten Hag ha tracciato un bilancio di questi suoi due anni al Manchester United, togliendosi evidentemente anche qualche sassolino dalla scarpa dopo i rumors, sempre più forti, dell'esonero da parte del club: in due annate due coppe vinte (lo scorso anno la Carabao Cup) e tre finali giocate (quelle dei due trofei ottenuti e anche la finale di FA Cup dello scorso anno, persa proprio con i Citizens)

Così l'allenatore in sala stampa: "Due trofei in due stagioni e tre finali giocate... non male. Se non mi vogliono più, andrò in qualche altro posto a vincere trofei, perché è questo quello che faccio io". Dichiarazioni di fuoco da parte di Ten Hag: destino già segnato o la vittoria in FA Cup potrebbe clamorosamente ribaltare le sorti del suo futuro allo United?