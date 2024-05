Armstrong, un gol da 150 milioni: il Southampton di Alcaraz promosso in Premier

Il futuro di Carlos Alcaraz

Un traguardo che potrebbe anche cambiare il destino di Carlos Alcaraz. Il centrocampista argentino, che la Juventus ha prelevato lo scorso gennaio proprio dal Southampton in prestito con un diritto di riscatto 'monstre' e che avrebbe voluto trattare la prossima estate una nuova cessione, sempre a titolo temporaneo, potrebbe a questo punto essere confermato in Inghilterra in vista della prossima stagione in Premier League.

Un match da oltre 100 milioni

Anche quest'anno, a Wembley è andata in scena una delle partite più remunerative della stagione. Oltre la promozione infatti, la finale dei playoff di Championship mette in palio le ingenti somme derivanti dai diritti televisivi. Nello specifico, il match che ha visto trionfare la formazione di Martin, è valsa la cifra di 140 milioni di sterline, che equivalgono a circa 160 milioni di euro. Un ammontare che supera nel complesso il ricavato delle finali di Champions League e di FA Cup. Gli introiti dei diritti tv infatti, vengono in gran parte distribuiti in parti uguali tra i club di Premier League, con entrate di circa 80 milioni di sterline (94 milioni di euro). A questi si sommano circa 1 milione di euro per ogni partita disputata e trasmessa nel Regno Unito.