Maresca-Chelsea, accordo a un passo: indennizzo al Leicester, i dettagli

Il Chelsea ha preso una decisione per quanto riguarda l'allenatore della prossima stagione. La società, infatti, ha portato avanti i contatti degli ultimi giorni con Enzo Maresca ed è lui il prescelto dal club inglese per guidare i blues nella prossima Premier League. L'ex assistente di Guardiola al City, nonché allenatore dell'U23 prima di farsi le sue esperienze a Parma e nell'ultimo anno al Leicester, ha conquistato la promozione con le Foxes al termine di una cavalcata importante in Championship. Dopo l'addio di Pochettino, il Chelsea l'ha inserito in una lista di diversi nomi (Hoeness, McKenna e Michel gli altri) ma ha scelto l'italiano ex Juve.