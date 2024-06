Chelsea-Maresca, il sì vale un quinquennale

Fino a ieri era solamente una delle tante indiscrezioni che si rincorrono in questo periodo. Ieri, però, il Fenerbahçe, attraverso un comunicato indirizzato agli investitori del club, ha reso ufficiale le trattative in corso con lo ‘Special One’ , dopo il saluto nei giorni scorsi di Ismail Kartal , tecnico che nella stagione appena conclusa ha sfiorato il colpaccio, arrivando secondo in Süper Lig a soli 3 punti dal Galatasaray. Toccherà dunque all’allenatore portoghese, esonerato dalla Roma lo scorso gennaio e che a Sky da Londra ha confermato la pista gialloblù, tentare di riportare ai turchi quel titolo che manca da oltre un decennio.

Chelsea: tutti i rinforzi per Maresca

A Londra, invece, in quella che per anni è stata proprio la casa di Mourinho, è ormai solo una firma da apporre sul contratto a separare Enzo Maresca dalla panchina del Chelsea: l’allenatore che in questa stagione ha riportato il Leicester in Championship, firmerà con i Blues un contratto quinquennale, di cui dovrebbe essere data l’ufficialità già domani. Le Foxes, invece, per liberare il tecnico incasseranno una cifra superiore a 10 milioni di euro. Maresca sarà dunque il quinto allenatore del nuovo corso post-Abramovich, dopo Tuchel, Potter, Lampard e Pochettino. Chelsea che è già molto attivo sul mercato proprio per regalare a Maresca nuovi rinforzi: i Blues, infatti, hanno già raggiunto l’accordo con il ventiseienne difensore del Fulham, Tosin Adarabioyo. Il centrale cresciuto nel settore giovanile del Manchester City arriverà a parametro zero.

Gli occhi dei Blues sono puntati anche su Crysencio Summerville, ala olandese del Leeds, esploso definitivamente nella stagione appena conclusa. Sul ventiduenne di Rotterdam è forte, però, anche l’interesse del Liverpool. Il Burnley, invece, dopo aver detto addio a Vincent Kompany – passato un po’ a sorpresa al Bayern Monaco – si è già messo al lavoro per trovare il suo sostituto: fra i nomi che più piacciono al presidente del club inglese Alan Pace, vi è quello dell’ex Chelsea Frank Lampard. A Madrid, invece, continuerà la storia fra Axel Witsel e l’Atletico. Il belga, infatti, dovrebbe firmare nelle prossime ore un nuovo contratto con i Colchoneros: "Voglio restare e voglio che il nuovo contratto sia firmato prima degli Europei", ha confessato lo stesso calciatore. Da un belga a un altro: anche Dries Mertens, infatti, ha firmato per un’altra stagione con i campioni di Turchia del Galatasaray.

Potrebbe invece saltare anche stavolta il passaggio di Lucas Paquetá al Manchester City. Il fantasista del West Ham, accusato dalla Federcalcio inglese di aver infranto le norme sulle scommesse sportive, è tornato sulla vicenda parlando direttamente dal ritiro con la nazionale brasiliana, con cui parteciperà alla prossima Coppa America: "Volevo ringraziare pubblicamente il presidente Rodrigues per avermi consentito di restare qui con i compagni. Ringrazio anche Dorival e i tifosi che hanno sostenuto la mia convocazione. Questa sarà la prima e unica volta in cui parlerò del caso. I miei avvocati mi hanno consigliato di non rilasciare commenti. Quello che posso dire è che continuerò a fare il massimo e a collaborare. Chiariremo tutto", ha assicurato.