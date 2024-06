Maresca, un altro ex Juve alla guida del Chelsea: ufficiale, contratto monstre

Mancava solo l'ufficialità , ora è arrivata: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Chelsea. Il tecnico italiano ha firmato un contratto quinquennale fino al 2029 con un'opzione per un altro anno . Prende il posto di Pochettino, che ha concluso la stagione al sesto posto, con l'obiettivo di far evolvere una rosa dal potenziale latente e non ancora totalmente espresso. Dopo l'esperienza da vice Guardiola al Manchester City e la grande annata al Leicester conclusa con la promozione in Premier League, ora l'ex giocatore della Juve (un altro bianconero dopo Conte, Vialli, Ranieri e Ancelotti) ha la possibilità di guidare uno dei top club d'Inghilterra.

Chelsea, ufficiale Maresca: le dichiarazioni

"Entrare al Chelsea è un sogno per qualsiasi allenatore - ha spiegato Maresca - È per questo che sono così entusiasta di questa opportunità". Poi ha proseguito: "Non vedo l’ora di lavorare con un gruppo di giocatori e uno staff di grande talento per sviluppare una squadra che continui la tradizione di successo del club e renda orgogliosi i nostri tifosi". Il tecnico italiano ha ricevuto il benvenuto anche dalla proprietà: "Siamo entusiasti di accogliere Enzo nella famiglia del Chelsea. Non vediamo l’ora di supportare lui e il resto della squadra sportiva nel realizzare il loro potenziale e le nostre aspettative negli anni a venire. È un allenatore e un leader di grande talento e siamo certi che possa aiutarci a realizzare la nostra visione e gli obiettivi competitivi del Club".

Chelsea, Maresca sarà il settimo allenatore italiano

Con l'arrivo di Maresca, continua il legame tra il Chelsea e gli allenatori italiani. Il primo in assoluto è stato Gianluca Vialli nel 1998, con il doppio ruolo giocatore-allenatore. Successivamente è toccato a Ranieri tra il 2000 ed il 2004, ad Ancelotti tra il 2009 ed il 2011 e a Di Matteo con cui è arrivata la Champions League nel 2012. Le avventure più recenti sono state invece quelle di Conte e Sarri. E ora l'ex Juve sarà il settimo.