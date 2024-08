Diretta Chelsea-Manchester City ore 17.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Battesimo di fuoco per Enzo Maresca. L'ex tecnico del Leicester è atteso domenica 18 agosto alle ore 17.30 sul terreno di gioco di Stamford Bridge, nel match valido per la prima giornata di Premier League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Un match che alzerà il sipario sulla stagione di entrambe le squadre, che si presentano all'appuntamento con due trascorsi decisamente diversi. I Citizens scenderanno in campo da campioni in carica. Il trionfo nello scorso campionato è valsa la 10ª Premier vinta dal club: la 4ª consecutiva e la 6ª conquistata sotto la guida del tecnico catalano. I Blues sono invece chiamati a migliorare il proprio rendimento sul campo, e a rialzarsi di quota dopo l'obiettivo minimo conquistato da Pochettino, che portando la squadra al 6º posto è riuscito a riaprire le porte dell'Europa dopo una stagione altalenante. L'ex tecnico del Chelsea ha comunque il merito di avere riscattato una delle stagioni più buie della storia del club, quella che il 28 maggio 2023 aveva visto il club chiudere al 12º posto con la prima differenza reti negativa dal 1995. Maresca ha disposizione una rosa preziosa alla cui caratura sono legate grandi aspettative, ad oggi però ampiamente deluse. Reduce dalla stagione da primato con il Leicester in Championship, l’ex centrocampista bianconero ha promesso di intervenire proprio sul rendimento della difesa e sul numero di marcature subite.